06.07.2019 17:39
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Kızılay'dan, Tarım ve Orman Müdürlüğünde bilgilendirme

Kızılay

Aksaray Kızılay Kadın Kolları Başkanı Ayşen Benlioğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ile görüşerek Kızılay ve kan bağışı hakkında bilgiler verdi.

Aksaray Kızılay Kadın Kolları Başkanı Ayşen Benlioğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ile görüşerek Kızılay ve kan bağışı hakkında bilgiler verdi.

Aksaray Kızılay Kadın Kolları Başkanı Ayşen Benlioğlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ile görüşerek Kızılay ve kan bağışı hakkında bilgiler verdi. Benlioğlu, "Kızılay savaş alanında yararlanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusuyla oluşmuştur. 11 Haziran 1868 tarihinde yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyeti adıyla kurulan Kızılay, 1877'de Osmanlı Hilal'i Ahmer, 1923'te Türkiye Hilal'i Ahmer, 1935'te Türkiye Kızılay Cemiyeti ve 1947'de ise Türkiye Kızılay Derneği adını aldı. Kızılay tüzel kişiliğe sahip özel hukuk hükümlerine tabi kar amacı gütmeyen yardım hizmetlerini karşılıksız alan ve kamu yararına çalışan gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur. Toplumun huzur ve sadakati, birlik beraberlik, paylaşma ve yardımlaşma ile gerçekleştirir" dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise, "Kızılay ülkemiz ve milletimiz için çok önem arz eden bir kurumdur. Nerede olursak olalım, nereye gidersek gidelim, her daim Kızılayımızı görmek mümkün. Çalışmaları her zaman yakından takip ediyoruz. Sizler aracılığıyla tüm Kızılay görevlilerimize teşekkür eder başarılar dilerim" şeklinde konuştu. - AKSARAY
Kaynak: İHA
Aksaray, Kızılay, Güncel

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