Haberler» Güncel» Haber

Kızılay'dan vekaletle kurban kesim çağrısı

Türk Kızılayı Sinop Şube Başkanı Kemal Albayrak, vatandaşlara Kızılay'ın kurban kampanyasına destek olmaları çağrısında bulundu.

22.07.2019 18:17 Kızılay
Türk Kızılayı Sinop Şube Başkanı Kemal Albayrak, vatandaşlara Kızılay'ın kurban kampanyasına destek olmaları çağrısında bulundu.

Kızılay Sinop Şubesinde düzenlenen basın toplantısında Şube Başkanı Kemal Albayrak, kurum olarak her Kurban Bayramı'nda milyonlarca insanın sofralarına kurban eti ulaştırdıklarını belirtti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda vekaletle kurban kesimi yapmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunan Albayrak, "Vekaletle kurban kesim kampanyası ile dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanları, İslami kurallara uygun şekilde kesilecek. Elde edilen kurban etleri, vekalet sahiplerinin adına sağlık kurallarına uygun olarak ve insan onurunu zedelemeden gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Her dönemde mazlum ve mağdurların yanında olan Kızılay'ın bu çalışmalarının hedefine ulaşabilmesi için vatandaşlarımızın verecekleri destek çok önem arz ediyor. O anlamda vatandaşlarımızdan kurbanlarını kurumumuza bağış yapmalarını bekliyoruz" dedi. - SİNOP
Kaynak: İHA
Kemal Albayrak, Kızılay, Sinop, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:06   Hindistan'ın Ay'ın karanlık yüzüne yolculuğu başladı
19:06   "8. UMKE Tatbikatı" başladı
19:03   Afşin'de buğday hasadı
19:03   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
19:02   51 yıl önce mürettebatıyla kaybolan Fransız denizaltısı bulundu
19:01   Minibüs hırsızı suçüstü yakalandı
19:01   Denizde cesedi bulundu