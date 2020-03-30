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Kızılay'dan yaklaşık 20 bin kişiye karantina yemeği

Koronavirüs ile mücadele kapsamında devlete destek çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, karantinadaki yaklaşık 20 bin kişiye 3 öğün beslenme desteği veriyor.

30.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:20
Kızılay'dan yaklaşık 20 bin kişiye karantina yemeği

Türk Kızılay , koronavirüs ile mücadelede de üzerine düşen görevi yerine getiriyor.

Yurt dışından gelen ve 42 il ve 63 noktada karantina altına alınan yaklaşık 20 bin kişiye üç öğün beslenme hizmeti vermeye devam ediyor. Toplum olarak daha fazla dayanışmaya ihtiyaç olduğunu belirten Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bizler Kızılay olarak bu olağanüstü dönemde tüm kaynaklarımızı ihtiyaç sahipleri için seferber ediyoruz. 8.111 gönüllü profesyonel ile seferberlik ilan ettik, sahada çalışmalarımız sürüyor. Son 2 haftadır gözlem altındaki vatandaşlarımıza Kızılay olarak yemek desteğimizi eksiksiz yerine getiriyoruz. 42 il, 63 noktada karantina altında olan toplam 19.993 vatandaşımıza 627 bin 481 öğün beslenme desteği sunuyoruz. Hepsine şifa ve sağlık dileklerimizi iletiyoruz.152 yıllık tarihimiz bize zor günleri atlatmada dayanışmanın önemini öğretti." dedi. Kızılay, hayat normale dönene kadar yardım çalışmalarını sürdürecek.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Kızılay, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kızılay'dan yaklaşık 20 bin kişiye karantina yemeği - Haberler

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