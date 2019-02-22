Kızılay'dan Yaşlı Kadına Tekerlekli Sandalye

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Türk Kızılayı Muradiye Şubesince 88 yaşındaki Huriye Tamusta'ya tekerlekli sandalye verildi.Şube Başkanı Selçuk Yay, yaptığı açıklamada, yaşlı kadının hastalığı nedeniyle yürüyemediğini bu nedenle kendisine tekerlekli sandalye almaya karar verdiklerini söyledi.Engelli, yaşlı ve yatalak hastaların hayır dualarını almaya çalıştıklarını ifade eden Yay, özellikle yaşlı ve engellilere karşı herkesin duyarlı olmasını istedi.Kayınvalidesi Tamusta'yı yanına alarak, bakımını üstlendiğini belirten İlhan Demir de Kızılay yetkililerine teşekkür etti.