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Kızılay'dan yaşlı kadına yardım eli

Kahramanmaraş'ta harabe bir evde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı kadına, Kızılay tarafından yardım eli uzatıldı.

10.04.2020 09:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:06
Kızılay'dan yaşlı kadına yardım eli
Kahramanmaraş 'ta harabe bir evde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı kadına, Kızılay tarafından yardım eli uzatıldı.

Kızılay ekipleri, yardıma muhtaç yaşlı kadın olduğu bilgisi üzerine Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde yaşayan Şerife Bilir'in (65) evine giderek yardımlarda bulundu. Hijyenik olmayan ve harabe bir evde yaşam mücadelesi veren yaşlı kadının tüm ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanacak.

Yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara yardım etmek için insanların Kızılay'a destek vermesi gerektiğini söyleyen Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, "Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerine yardım çalışmalarımız devam ediyor. Biz çok çok ihtiyaç sahibi insanlarla karşılaşıyoruz. Tek başımıza bizlerin de bazen gücü yetmiyor. Bütün vatandaşlarımız da destek vermek isteyenler varsa bize ulaşsın biz Şerife teyzemizin adresine ulaştıracağız" dedi.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi Kadın Kolları Başkanı Fatma Deveboynu ise, "Eve geldiğimde teyzemiz yemeğini kedilerle yiyordu. O elindekini hayvanlarıyla paylaşırken biz de varlığımızı bakıma muhtaç insanlarımızla paylaşmalıyız" diye konuştu.

Yardım edenlere dua eden Şerife Bilir ise, "Burada çok zor şartlarda yaşıyoruz. Genellikle pilav, domates ve yumurta gibi yiyecekler yiyoruz. Allah'ım bize yardım edenlere ömürler versin ve kazadan beladan saklasın" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Kızılay, Yaşam
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