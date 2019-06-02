Kızılay'dan yetim ve öksüzlere bayram hediyesi

Kaynak: İHA

Kızılay'dan yetim ve öksüzlere bayram hediyesiVAN - Türk Kızılayı Muradiye Şubesi tarafından yetim ve öksüz çocuklara bayram hediyesi verildi. Kızılay Muradiye Şubesi, ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz çocukları Ramazan ayında unutmadı. Yetim ve öksüz çocuklar için düzenlenene iftar yemeğine Kızılay Van Şube Başkanı M. Uğur Demiroğlu ve Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş da katıldı. Yaklaşık 400 ihtiyaç sahibini misafir ettiklerini dile getiren Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, "Hilal Olsun kampanyamız doğrultusunda Muradiye ilçemizde Kızılay olarak 180 ailemize gıda yardımı yaptık, 400 yetim çocuğumuza bayramlık giyim yardımı yaptık, bir de birlikte iftar yemeği düzenledik. Yetim ve ihtiyaç sahibi kişilerle bir arada olmak bizler için ayrı bir mutluluk oldu. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Türk Kızılayı şubeleri aracılığıyla yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine kucak açmaya devam ediyoruz. Muradiye şubesi tarafından günler öncesinden tespit edilen yaklaşık 400 yetim çocuk, bedenlerine uygun olarak gömlek, tişört, ayakkabı ve kazak yardımı yapıldı. Kızılay üyeleri tarafından tek tek ilgiyle karşılanan çocukların mutlulukları bize yeter. Çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Çocuklar için bayram öncesinden alınan kıyafetler ailelerini de sevindirdi. Bu gibi yardımlarımız devam edecek" dedi.