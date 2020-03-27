Kızılay ekiplerinden korana virüsle mücaleye destek…

"Bu hafta boyunca 200 aileye Türk Kızılay 'ınayurt içinde bağışlanan kurban etlerinden hazırlanan konserveleri polis ekiplerimizle birlikteulaştırmayı hedefliyoruz"

Muğla'nın Menteşe İlçesindeyeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olmaları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlara yönelik Türk Kızılay ekiplerince yardım çalışması başlatıldı

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz,Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız Başkanlığında, Kaymakamlık, kamu kuruluşları, muhtarlar ve STK temsilcilerinden oluşturulan "Vefa Destek Grubu Komisyonu" tarafından tespit edilen ailelere yardım ulaştırmaya başladıklarını söyledi.

Şube Başkanı Gürbüz, ilk aşamada Menteşe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 65 ya üstü ihtiyaç sahibi 50 aileyeulaştıklarını belirterek, "Bu hafta boyunca 200 aileye Türk Kızılay'ınayurt içinde bağışlanan kurban etlerinden hazırlanan konserveleri polis ekiplerimizle birlikteulaştırmayı hedefliyoruz.Ayrıca şubemize yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahipleri içinde gıda paketleri hazırlıyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan emniyet mensuplarımıza, muhtarlarımıza ve Menteşe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kronik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaşın üzerindeki vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında 3 yönetim kurulu üyesi, gönüllülerve polis ekipleri ile sahada olduklarını belirten Gürbüz, "Türk Kızılay olarak onların ihtiyaç duydukları hijyen ve gıda paketlerinievlerinde kendilerine teslim ediyoruz. Evde olmayanların paketlerini ise muhtarlarımıza teslim ediyoruz. Onlarla sohbet ederek başka ihtiyaçları varsa belirliyor, aynı zamanda da moral ve motivasyonlarına katkıda bulunuyoruz." diye kaydetti.

Kaynak: Bültenler