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Kızılay, emniyet mensuplarını yalnız bırakmadı

Türk Kızılay Bursa Şubesi, sokağa çıkma yasağında şehrin farklı noktalarında görevleri başında olan emniyet mensuplarını yalnız bırakmadı.

12.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:50
Kızılay, emniyet mensuplarını yalnız bırakmadı
Türk Kızılay Bursa Şubesi, sokağa çıkma yasağında şehrin farklı noktalarında görevleri başında olan emniyet mensuplarını yalnız bırakmadı.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte sokağa çıkma yasağının ilk gününde görevleri başında olan emniyet mensuplarını ziyaret ederek, ikramlarda bulundu çalışmalarında kolaylıklar diledi. Her zaman olduğu gibi virüs tehdidi ile mücadele günlerinde de fedakar çalışmalarını sürdüren polislerimize teşekkür eden Başkan Gürkan, sağlık çalışanları, emniyet mensupları ve fedakarca görevlerinin başında olan tüm kurum ve çalışanlarının özverileri ile halkın tedbirli davranması sayesinde bu günlerin hep birlikte aşılacağına olan inancını vurguladı.

Türk Kızılay Bursa Şubesi'nin bu süreçte de şehrin her noktasındaki ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunun altını çizen Davut Gürkan, bir yandan Bursa Valiliği bünyesindeki Vefa Destek Grubu ile yürüttükleri çalışmalar, diğer yandan da Bursa'nın her noktasına ulaşan ekipleri ile dünyayı saran salgın tehdidi ile mücadele günlerinde destek ve umut vermeye çalıştıklarını anlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılay, Bursa, Güncel
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