02.07.2019 17:20
Haberler» Güncel» Haber

Kızılay Ereğli Şube Başkanlığının ziyaretleri

Kızılay Ereğli Şube Başkanlığının ziyaretleri

ZONGULDAK(AA) - Türk Kızılayı Ereğli Şube Başkanlığı görevine atanan Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş'i ziyaret etti.

ZONGULDAK(AA) - Türk Kızılayı Ereğli Şube Başkanlığı görevine atanan Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş'i ziyaret etti.
Ciğer, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, genel merkez tarafından atanan yeni yönetimin ilçede çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Kaymakamlığımız, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığımız, AK Parti İlçe Başkanlığı, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odasına gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde şubemizin yeni sürecine ilişkin bilgiler aktardık. Sorumluluklarımızı biliyoruz ve bu doğrultuda emin adımlarla çalışmalarımıza başlayacağız."
Kaynak: AA
Arslan Keleş, Karadeniz, AK Parti, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:04   İşte Üsküdar'daki korkutan patlamadan ilk görüntüler!
19:04   Şırnak'ta 'Yaza merhaba' şenliği
19:04   SİVAS Ahırda çıkan yangında hayvanlar öldü
19:01   "İsrail'in saldırıları, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor"
19:00   GUSAD'ın yeni başkanı Mesut Çakmak oldu
19:00   Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu'ndan FSM Köprüsü'ndeki çalışmalarla ilgili açıklama
19:00   YÖK'ten 'Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 Raporu'