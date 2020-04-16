Kızılay esnafa hijyen paketi dağıttı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kızılay, esnafa hijyen paketi dağıttı.
16.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:04
Kızılay şubesi yönetimi, içerisinde sabun, eldiven ve maskenin yer aldığı hijyen paketlerini ilçenin Çuhallı Çarşısı ve Beşyol mevkisindeki esnafa verdi.
Türk Kızılay Akçakoca Şubesi Başkanı Özkan Öztürk, yaptığı açıklamada, Kızılay yönetimi ve gönüllü üyeler ile mahalle ölçekli olarak yaptıkları hijyenik malzeme dağıtımlarına aralıksız olarak devam edeceklerini söyledi.
Esnaf ve vatandaşlar da Kızılay'a ve Özkan Öztürk'e teşekkür etti.
Kaynak: AA
Etiketler: Özkan Öztürk, Akçakoca, Kızılay, Düzce, Güncel