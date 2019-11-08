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Kızılay etli pilav dağıttı, uzun kuyruklar oluştu

Kızılay etli pilav dağıttı, uzun kuyruklar oluştu Kızılay'dan Mevlid Kandili pilavı 2 bin kişilik pilav bir anda bittiDÜZCE– Kızılay Düzce Şubesi tarafından dağıtılan 2 bin kişilik Kandil pilavından almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

08.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:47
etli pilav dağıttı, uzun kuyruklar oluştu
Kızılay'dan Mevlid Kandili pilavı
2 bin kişilik pilav bir anda bitti
DÜZCE– Kızılay Şubesi tarafından dağıtılan 2 bin kişilik Kandil pilavından almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Pilav kısa sürede bitti.
Kızılay Düzce Şubesi tarafından Kızılay Haftası ve Mevlid Kandili olması nedeniyle Merkez Büyük Cami ve Cedediye Cami bahçesinde Cuma namazı çıkışında pilav ve ayran dağıtımı yaptı. Namazdan çıkanlar ile çevreden gelen vatandaşlar pilav ve ayran alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Kızılay düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın, "Hem Kızılay Haftası olması, hem de Mevlid kandili olması münasebetiyle biz bugün Düzce merkezdeki iki cami önünde toplam 2 bin kişilik ikramdan bulunmak istedik. Bir haftadır Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında ciddi anlamda Kızılay'ı tanıtmak faaliyetleri hakkında bilgiler vermek adına bir sürü etkinlik yaptık. Halkamıza da teşekküre diyoruz" dedi. Etkinliğe Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli de katıldı.
Kızılay etli pilav dağıttı, uzun kuyruklar oluştu

Kızılay Haftası, Kandil Dağı, Kızılay, Düzce, Genel

Kaynak: İHA


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