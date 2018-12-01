01 Aralık 2018, 14:08
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Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Tan'dan Arü'ye Ziyaret

Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Tan

Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan ile FLO Mağazacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Bayraksoy, Ardahan Üniversitesini ziyaret etti.

Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan ile FLO Mağazacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Bayraksoy, Ardahan Üniversitesini ziyaret etti. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan ve Genel Sekreter Hadi Gergit, ziyaret boyunca misafirlere eşlik etti.

Başkan Yardımcısı Tan ve Genel Müdür Yardımcısı Bayraksoy, Üniversitenin İnsani Bilimler Fakültesi zemin katta bulunan, Kızılay Butik Mağazası'nı gezerek, incelemede bulundular. - ARDAHAN
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:08