Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Tan'dan Arü'ye Ziyaret

Kızılay
Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan
ile FLO Mağazacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir
Bayraksoy, Ardahan
Üniversitesini ziyaret etti. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan
ve Genel Sekreter
Hadi Gergit, ziyaret boyunca misafirlere eşlik etti.
Başkan Yardımcısı Tan ve Genel Müdür Yardımcısı Bayraksoy, Üniversitenin İnsani Bilimler Fakültesi zemin katta bulunan, Kızılay Butik Mağazası'nı gezerek, incelemede bulundular. - ARDAHAN
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:08