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Kızılay Genel Başkanı Kınık, Vali Baruş'u ziyaret etti

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya Valiliğini ziyaret etti.

26.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:26Kızılay Genel Başkanı Kınık, Vali Baruş'u ziyaret etti
Genel Başkanı Kerem , Valiliğini ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türk Kızılayı Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Umut Yalçın'ın da yer aldığı Valilik ziyaretinde Vali Baruş ile görüşen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, istişarelerde bulundu.

Kınık, 24 Ocak günü merkezi Elazığ Sivrice olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki hasar hakkında bilgi almak için Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret ederek, basın açıklaması yapmadı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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