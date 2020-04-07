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Kızılay gönüllülerinden Ağrı'daki polis ve sağlık görevlilerine kandil simitli moral

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışan sağlık görevlileri ve polise kandil simidi ikram ederek kandillerini kutladı.

07.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:01
Kızılay gönüllülerinden Ağrı'daki polis ve sağlık görevlilerine kandil simitli moral

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışan sağlık görevlileri ve polise kandil simidi ikram ederek kandillerini kutladı.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Berat Kandili dolayısıyla Kovid-19 salgınına karşı sağlık çalışanları ve yol kontrol uygulamalarındaki polislere kandil simidi dağıttı.

Kentin girişindeki üç farklı noktada yol kontrolü yapan polis ekiplerine kandil simidi ikram eden Kızılay gönüllüleri, Ağrı Devlet Hastanesi acil bölümünde çalışan sağlık ekiplerine ve vatandaşlara da kandil simidi dağıttı.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın ve ülkenin zor günler geçirdiğini söyledi.

Buruk bir kandil geçirdiklerini anlatan Tatlı, şunları ifade etti:

"Bizler Kızılay olarak yol kontrol noktalarında çalışan polis arkadaşlar hastanede sağlık çalışanlarını ziyaret ettik. Koronavirüs nedeniyle ülke olarak sıkıntılı günler geçiriyoruz. Dünyanın tamamı küresel salgınla mücadele ediyor. Bu noktada da canla başla çalışan sağlıkçılar ve polis arkadaşlarımızı yalnız bırakmak istemedik. Onları ziyaret ettik. Aras EDAŞ ekiplerini de ziyaret ettik. Bu arkadaşlarımız malum sahadalar. Biz de Berat Kandili dolayısıyla kandillerini kutladık ve kandil simidi ikramında bulunduk."

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Polis, Ağrı, Güncel
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