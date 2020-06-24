Kızılay gönüllülerinden Kovid-19'u yenerek bağışçı olan güvenlik görevlisine ziyaret

Türk Kızılay Derneği Siirt Şubesi gönüllüleri, immün plazma tedavisiyle yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen ve bağışçı olan güvenlik görevlisi Turgut Kayar'ı ziyaret etti.

24.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:59
Türk Kızılay Derneği Siirt Şubesi gönüllüleri, immün plazma tedavisiyle yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen ve bağışçı olan güvenlik görevlisi Turgut Kayar'ı ziyaret etti.
Siirt Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve 23 Nisan'da baş ağrısı, halsizlik şikayeti ile gittiği hastanede Kovid-19 testi pozitif çıkan Turgut Kayar (43), 45 gün tedavi gördükten sonra taburcu oldu.
Kızılay Derneği Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç ile beraberindeki Kızılay gönüllülerine kapılarını açan Kayar, yaşadığı süreci anlattı.
Kendisine destek veren sağlık görevlilerine teşekkür eden Kayar, şunları söyledi:
"Çok zor günler geçirdim. Malatya'dan getirilen immün plazma ile hayata döndüm. 14 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 45. günün sonunda hastaneden taburcu oldum. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Çağrım şudur, lütfen tedbiri elden bırakmayın, sevdiklerinizi üzmeyin."
Dernek başkanı Altunç da Kayar'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Kendisi plazma yöntemiyle sağlığına kavuştu, bağışçı olacağını söyledi, kendisini kutluyorum." dedi. Kızılay gönüllülerinden Kovid-19’u yenerek bağışçı olan güvenlik görevlisine ziyaret

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Siirt, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi Haber
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Fatih Portakal’dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, ’Türkiye’de ikinci dalga mı yaşanıyor?’ sorusuna yanıt verdi Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş Haber
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül’e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Haberler››Güncel››Kızılay gönüllülerinden Kovid-19'u yenerek bağışçı olan güvenlik görevlisine ziyaret - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:21: Yaşlı adamı 26 bin lira dolandırdılar - Haber 20:19: Vali Yerlikaya, hayvan hastanesinin temel atma töreninden görüntüler paylaştı - Haber 20:17: İtalya'da son 24 saatte 30 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 20:16: FLAŞ - Haber 20:15: Göçmenler, Alman nüfusun yaşlanmasını yavaşlatıyor - Haber 20:05: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi - Haber 19:59: Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi - Haber 18:30: Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş - Haber 10:10: Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi - Magazin