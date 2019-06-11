Batman
Valisi Hulusi Şahin, Kızılay Haftası
dolaysıyla kutlama mesajı yayımladı.
Şahin mesajında, Türk Kızılayı
'nın 1868 yılından günümüze kadar özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü hizmetleriyle dünyanın saygın kuruluşları arasında yerini aldığını belirtti.
İnsana en büyük değeri veren medeniyet birikiminin bir gereği olarak zorda kalana yardım etmeyi görev kabul eden Türk Kızılayı'nın, halktan aldığı güç ve destekle, gerek yurt içinde gerek yurt dışında meydana gelen her felaketin ardından ayrım gözetmeksizin tüm insanların yardımına ilk olarak koşan kuruluş olduğunu kaydeden Şahin, "Türk Kızılayı'nın 151. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bu güzide kuruluşumuzun tüm çalışanları ile hayırsever vatandaşlarımızı tebrik eder, bu faaliyetlerin yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Güncel