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Kızılay Haftası kutlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Kızılay Haftası dolayısıyla bir program düzenlendi.

08.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:38 Kızılay Haftası kutlandı
Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Haftası dolayısıyla bir program düzenlendi.

Öğrencilere Kızılay'ın öneminin anlatıldığı programda kan bağışı da alındı.

Battalgazi 20 Mayıs Vakfı Anadolu Lisesinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kızılay tanıtım filminin seyrettirildiği programda bir konuşma yapan Okul Müdürü Ekrem Demir, Kızılay'ın kan merkezleri vasıtasıyla ihtiyaç duyulan kanı temin ettiğini hatırlattı. Demir, Kızılay'ın sağlık ve sosyal hizmetlerinin yanı sıra eğitim ve gençlik hizmetlerinde de görev üstlendiğini kaydetti. Öğrencilerin günün anlam ve önemine dair konuşmalarıyla şiirler okuduğu programda Rıfat Kıranoğlu Anaokulu öğrencileri de gösteri yaptı. Programda, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Kernek Külliyesi'nde eğitim gören öğrenciler de sahne alarak Kızılay şarkısını seslendirdiler.

Kızılay Haftası Kutlaması kapsamında Büyükşehir Belediyesi personelleri, okulda kabul edilen kan bağışında da bulundular. - MALATYA

Kızılay Haftası, Battalgazi, Malatya, Kızılay, Güncel

Kaynak: İHA

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