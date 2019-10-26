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Kızılay Hakkari Şubesi'nden voleybol takımına destek

Kızılay Hakkari Şubesi, kentte faaliyet gösteren bir voleybol takımına spor malzemesi desteğinde bulundu.

26.10.2019 18:42Kızılay Hakkari Şubesi'nden voleybol takımına destek
Kızılay Hakkari Şubesi, kentte faaliyet gösteren bir voleybol takımına spor malzemesi desteğinde bulundu.
Yardımla ilgili açıklamada bulunan Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, şube olarak kentte faaliyet yürüten voleybol takımı sporcularından 40 öğrenciye destek olduklarını belirtti.
Voleybol takımına forma, ayakkabı, eşofman takımı, top ve ihtiyaç duyulan malzemeleri verildiklerini söyleyen Bozkurt, "Kızılay olarak sosyal yardımların dışında spor ve kültürel faaliyetlerde her zaman destek çıkacağız. Bu tür yardımlarımız devam edecek." dedi.

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Kaynak: AA

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