Kızılay "Hilal Olsun Türkiye" kampanyası

Türk Kızılay 'ın Kurban Bayramı'nda yürüttüğü "Hilal Olsun Türkiye " kampanyası kapsamında, yurt içinde kesilen kurbanlıkların etlerinden yapılan konserveler, Sakarya 'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.Türk Kızılay, bağışçıların yurt içinde kesilen kurbanlarının etlerinden yapılan ve İzmir'den yola çıkarak 26 kentte dağıtım yapılacak konserveler Sakarya'ya ulaştı.Konserveler, Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki ve Kızılay üyeleri tarafından Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.Tiryaki, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılay'a özgü olan "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla kurban bağış kampanyasını gerçekleştirdiklerini söyledi.Kızılay'ın yurt içi yurt dışında birçok faaliyet gösterdiğini belirten Tiryaki, şöyle konuştu:"Kızılay modeli olarak, kıyma ve konserve olarak yaptığımız etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. 2019'da 181 bin hisse kurban bağışı aldık. Bunun 70 bini yurt içi hisse bedeli. Entegre tesislerimizde yapılan kıyma ve konservelerimizi ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Bu faaliyette Genç Kızılay gönüllülerimiz de bulunuyor. Suriye sınırında Barış Pınarı Harekatı var, orada da yetkililerimiz ve gönüllülerimizle birlikte PKK zulmünden kurtarılmış olan bölgelerde de yardım faaliyeti yapılamakta. Sakarya'ya gelen ilk parti adetimiz 3 bin 300. Her aileye iki adet veriyoruz. Bin 650 aileye ilk etapta ulaşmış olacağız. Yıl içerisinde de afet anında da her an ihtiyaç sahiplerinin yanındayız."