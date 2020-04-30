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Kızılay İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü: Kan stok seviyemiz dörtte bir düzeyine düştü

Kızılay İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü: Kan stok seviyemiz dörtte bir düzeyine düştüKIZILAY İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Adem Tatar, "Hem pandemi hem ramazan ayı ciddi bir şekilde kan bağışlarını olumsuz yönde etkiledi.

30.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:14
Kızılay İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü: Kan stok seviyemiz dörtte bir düzeyine düştü
KIZILAY İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Adem Tatar, "Hem pandemi hem ramazan ayı ciddi bir şekilde kan bağışlarını olumsuz yönde etkiledi. Bu da şuan stoklarımızın azalmasına neden oldu. Normalde olması gereken stok seviyemiz yaklaşık 4'te 1 düzeyine düştü" dedi.
İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Adem Tatar, Geçen 15 Mart'tan sonra kan stoğunda düşüşlerin başladığını belirterek, "Kan bağışları konusunda pandemi süresi boyunca ister istemez bir azalma meydana geldi. Mart ayının 15'inden itibaren ciddi bir düşüş söz konusu oldu. 'Evde kal' çağrısı nedeniyle bizler de sahada kan bağışı toplayan ekiplerimizi azaltmak zorunda kaldık. Kan bağışlarımız azaldı. Pandemi öncesi bizim stoğumuz vardı. O stokla birlikte bugüne kadar kan tedarik sistemini idare ettirdik. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte hem pandemi hem ramazan ayı ciddi bir şekilde kan bağışlarını olumsuz yönde etkiledi. Bu da şuan stoklarımızın azalmasına neden oldu. Önümüzdeki süreçte pandeminin Ramazan ayı sonrası bitmesi ve önlemlerin azaltılması beklentimiz var" diye konuştu.
'STOK SEVİYEMİZ 4'TE 1 DÜZEYE DÜŞTÜ'
Vatandaşlara kan bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulunan Tatar, "Bize gelen insanlar sağlıklı insanlar olduğu için pandemi önlemlerine riayet etmek şartıyla istedikleri zaman iftardan sonra da kan merkezlerimize gelerek kan verebilirler. 'Evde kal' çağrılarına uyalım; ama evden kan bağışı için çıkalım. Yarım saatimizi kan bağışına ayırabiliriz. Sokağa çıkma yasağı olsa bile vatandaşlar kan bağışı için çıkabilir. Bu konuda Bakanlığımızın da onayları var. Sokağa çıkma yasağı süresince merkezlerimiz de açıktır. Bu önlemleri bozmadan kan bağışına gelirlerse seviniriz. Normalde olması gereken stok seviyemiz yaklaşık 4'te 1 düzeyine düştü. Ramazanın da etkisiyle yerine koyma noktasında zorlanıyoruz. Bu süreç beklentimizin sonunda Haziran ayı gibi biterse inşallah çok büyük bir problem yaşamadan toparlarız. Temmuz ve Ağustos gibi bu şekilde devam edecek olursa ciddi bir stok sorunu bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.
'İMMÜN PLAZMA BAĞIŞI İÇİN RANDEVU SİSTEMİ OLUŞTURDUK'
Koronavirüsü geçirmiş kişilerden immün plazma bağışı alabildiklerini söyleyen Adem Tatar, "Şuan randevularımızı oluşturduk. Tedavi süreçleri tamamlanıyor; ama belli bir süre beklemesi gereken bağışçılarımız var. Onlarla sürekli irtibat halindeyiz. Belli bir randevu sistemiyle çalışmaya başladık. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde biraz daha yoğunlaşacak ve gelecek hafta yoğun bir plazma bağışı almaya başlayacağız" dedi. Kızılay İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü: Kan stok seviyemiz dörtte bir düzeyine düştü

Kaynak: DHA

Etiketler: İç Anadolu, Kızılay, Tatar, Güncel, Haber

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