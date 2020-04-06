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Kızılay ihtiyaç sahiplerine 65 bin gıda ve 72 bin hijyen kolisi ulaştırdı

Türk Kızılay, şubeleri ve temsilcilikleri aracılığıyla 65 bini aşkın gıda kolisi ve 72 binin üzerinde hijyen kolisiyle koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

06.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:20
Kızılay ihtiyaç sahiplerine 65 bin gıda ve 72 bin hijyen kolisi ulaştırdı
Türk Kızılay , şubeleri ve temsilcilikleri aracılığıyla 65 bini aşkın gıda kolisi ve 72 binin üzerinde hijyen kolisiyle koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahiplerine destek oldu.
Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre Kızılay, ülke genelindeki şubeler, temsilcilikler, gönüllüler, üyeler ve çalışanların dahil olduğu yaklaşık 30 bin Kızılaycı ile vatandaşların ihtiyacını karşılıyor.
Türk Kızılay, ülke genelinde faaliyet gösteren 432 şube ve temsilciliğiyle bir yandan koronavirüs salgını sonucu gözlem altında tutulanlara beslenme hizmeti verirken bir yandan da Vefa Sosyal Destek Grupları ile birlikte evinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Belli bir yaş grubundaki ve kronik rahatsızlığı bulunan insanlara verilen alış veriş hizmetinin yanı sıra ihtiyaç sahipleri için hazırladığı 65 bin 322 gıda kolisi ve 72 bin 261 hijyen kolisini ulaştıran Kızılaycılar, yardım faaliyetleriyle yüz binlerce ihtiyaç sahibine destek oldu.
Gıda kolileri ile hijyen kolilerini ara vermeksizin dağıtan şubeler, ihtiyaç sahiplerine nakdi yardımda da bulunarak 5 bin 622 aileye de maddi destek sağladı.
Kızılay, koronavirüsle mücadele seferberliği kapsamında 150 bin gıda kolisi, 100 bin hijyen seti dağıtımı planlamış, 75 bin aileye de 400 TL yardımda bulunmayı öngörmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Güncel
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