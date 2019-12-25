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Kızılay ile "Umuda Yolculuk"

Kızılay Adana Şubesi, Genç Kızılay Adana ve Adana Toplum Merkezi işbirliğinde yürütülen "Umuda Yolculuk Projesi" kapsamında, okul okul gezerek, çocuklar için atölyeler kurup, gelecekleri için umut oluyor.

25.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:17 Kızılay ile
Şubesi, Genç Kızılay Adana ve Adana Toplum Merkezi işbirliğinde yürütülen "Umuda Yolculuk Projesi" kapsamında, okul okul gezerek, çocuklar için atölyeler kurup, gelecekleri için umut oluyor.

Proje kapsamında, dezavantajlı bölgelerdeki okulları gezerek, öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleyen gönüllü gençler, kurdukları atölyelerde genç beyinlerin eğlenerek öğrenmesini sağlıyor.

Öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmek, işbirliği ile öğrenme yaşantısı geçirmelerini sağlamak, akranlar arasında iletişimi ve uyumu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında belirlenen 4 okulda çalışmalar devam ediyor.

Projeye dahil olan okullardaki bütün öğrenciler 4 temel etkinlik istasyonuna katılma fırsatı buldu. Projede hem yerel halktan hem de yabancı gönüllüler yer aldı ve istasyonlarda öğrencilere eşlik ettiler. Proje dahilindeki okullarda, her sınıfta Origami, Kültür ve Dil, Hayal ve Sanat ve Bilim Atölyesi gerçekleşti. Ayrıca 4 dilde temel konuşma, diyalog köşeleri oluşturuldu.

Genç Kızılay gönüllülerinin katılımlarıyla halen 4 okulda gerçekleştirilen etkinliğe Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ile Genç Kızılay Adana Başkanı Berkan Baysal da katıldı.

Başkan Ramazan Saygılı, projenin önemine dikkati çekerek, bu projede gönüllü olarak yer alan gençlere katkılarından dolayı teşekkür etti. - ADANA

Kızılay, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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