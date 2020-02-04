Kızılay'ın 5 yıllık Bağış Değerlendirme Raporu açıklandı! İşte kalem kalem bağış miktarları

Başkent Gaz A.Ş'nin Kızılay Genel Müdürlüğü'ne Ensar Vakfı ile ortak projelerde kullanılması amacıyla yaptığı 8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen ve eleştiri oklarının hedefinde olan Türk Kızılay'ın 2015-2019 yılları arasındaki Bağış Değerlendirme raporu açıklandı. Kızılay tarafından yayımlanan rapora göre, 5 yıllık süreçte 9 milyar 959 milyon 622 bin 802 lira bağış alındı.

BAĞIŞ GELİRLERİ VE GİDERLERİ

2015 yılında elde edilen 220.935.255 TL gelirden 162.743.565 TL'si giderlere ayrıldı. 2016'da, elde edilen 436.055.002 TL'lik gelirden 329.029.769 TL'lik kısmı gider giderlere ayrıldı. 2017'de ise 1.821.918.806 lira gelir sağlandı. Bu gelirin 1.572.803.265 TL'lik kısmı giderlerde kullanıldı.

2018'de elde edilen 3.165.164.564 TL gelirden 2.860.795.730 TL'si giderlere ayrıldı. 2019'da ise, 4.315.549.175 TL gelir sağlandı. Bunun 3.662.022.664 TL'lik kısmı giderlerde kullanıldı.

2015-2019 NAKDİ BAĞIŞLARIN KATEGORİSİNE GÖRE DAĞILIMI

5 yıllık süreçte yapılan nakdi bağışlar; afet, eğitim, genel bağış, insani yardım, sağlık ve zekat/fitre/fidye olmak üzere 6 kategoride yapıldı.

Afetler için 99.501.873 TL, eğitim için 874.323.628 TL, genel bağış olarak 113.882.291 TL, insani yardım kapsamında 8.488.857.830 TL, sağlık için 105.304.572 TL ve zekat/fitre/fidye için 277.752.606 TL bağış yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yaptığı 8 milyon dolarlık bağış tartışma konusu olmuştu. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, şartlı bağış tartışmalarına ilişkin, "Başkent Gaz, Kızılay'a bağış yaparak vergide bir imtiyaz elde etmemiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Kızılay ağırlıklı olarak vatandaşlarımızın bireysel yaptığı, o küçük ama çok kıymetli katkılarından beslenmektedir" ifadelerini kullanmıştı.