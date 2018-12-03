Kızılay'ın Dost Eli İyiliğe Mülteci" Projesi

Türk Kızılayı Karabük
Şubesince hazırlanan Batı Karadeniz
Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "Kızılay'ın Dost Eli İyiliğe Mülteci" projesiyle ilde yaşayan ve ekonomik durumu iyi olmayan kadın mültecilere, Türkçe eğitiminin ardından el becerilerine yönelik kurs açıldı.
Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin başarıyla yürütüldüğünü söyledi.
Kursun 8 ay süreceğini ifade eden Uzun, "Kursta, filografi tekniği, kağıt rölyef tekniği ve çerçeve yapımı eğitimi verilecek. 19 kursiyer arkadaşımız 8 aylık kurslarının sonunda el emeği göz nuru eserlerini sergileyecekler. Bizler de bu eserlerin sergilenmesine ve satılmasına yardımcı olacağız. Göreve geldiğimiz günden itibaren güzel ve faydalı işler gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu doğrultuda da çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.
Türk Kızılayı,Kızılay
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:30