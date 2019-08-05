Haberler» genel» Haber

Kızılay'ın en büyük yaya bölgesinde onarım çalışmaları sürüyor

Kızılay'ın en büyük yaya bölgesinde onarım çalışmaları sürüyor Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya belediyesi iş birliğinde yürütülen çalışmaların ilk etabı tamamlandıANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'in çehresini değiştirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

05.08.2019 14:43
Kızılay'ın en büyük yaya bölgesinde onarım çalışmaları sürüyor
Kızılay'ın en büyük yaya bölgesinde onarım çalışmaları sürüyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya belediyesi iş birliğinde yürütülen çalışmaların ilk etabı tamamlandı
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'in çehresini değiştirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Kızılay'ın en işlek yaya bölgelerinden biri olan Sakarya Caddesi'nde başlatılan yenileme çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğinde yürütülüyor.
İlk etap çalışmaları tamamlandı
Çankaya Belediyesi ile Kızılay'ın araç trafiğine kapalı caddesinde yoğun bir çalışma programı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, yenileme çalışmalarının 1. etabını tamamladı.
Granit kaldırım döşemesi ve peyzaj çalışmalarının tamamlandığı 1. etap yaya kullanıma açılırken, Sakarya Caddesi yeni görüntüsüyle Başkentlilerden de tam not aldı. Sakarya Caddesi'nin 2. etabında ise kaldırım, bakım ve onarım çalışmaları kısa sürede başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Kızılay, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
16:08   Cengiz Sezici'ye memleketi Adana'da son veda
16:07   Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bolu'da
15:53   İki köy arasında asfalt krizi
15:48   Hayatını kaybeden eski vekil son yolculuğuna uğurlandı
15:21   Salda, yıl sonuna kadar 1 milyon ziyaretçi bekliyor
14:43   Kızılay'ın en büyük yaya bölgesinde onarım çalışmaları sürüyor
14:36   Karboğazı'nda festival coşkusu