Kızılay'ın Hakkari'deki Faaliyetleri

Türk Kızılay
Derneği Hakkari
Şubesi kentteki yardımları devam ediyor.
Hakkari genelinde bir yandan binlerce dar gelirli aileyi sevindiren Türk Kızılay Derneği Hakkari Şubesi bir yandan da eğitime desteğini sürdürüyor.
Havaların soğuması ile kentteki okulları ziyaret eden Kızılay Hakkari Şubesi Başkanlığı ekipleri, okul yönetimi tarafından tespit edilen dar gelirli öğrencilere kışlık bot, mont, bere, atkı ve çeşitli malzeme yardımında bulundu.
Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt
, 2018'de binlerce aileye giyim, gıda, konserve kavurma dağıttıklarını, eğitime desteklerinin ise devam ettiğini söyledi.
Bozkurt, "2018 içerisinde 2 bin aileye konserve kavurma, il ve ilçelerde 2 bin koli gıda yardımı yaptık. 0-5 yaş grubu engelli 15 çocuğa baston bebek arabası hediye ettik. İlimize 3 defa gelen Kızılay kan bağışı aracında 900 kişiden, Yüksekova
ise 300 kan bağışı alındı. Kış aylarının geldiği bugünlerde ise kent merkezi ve köylerde çeşitli okullarda yaklaşık 2 bin öğrenciye yardımda bulunduk. Dar gelirli ailelere yönelik yardımlarımız hız kesmeden devam ediyor." diye konuştu.
Hakkari,Kızılay
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:31