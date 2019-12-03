Haberler » Güncel » Kızılay'ın Kan Bağışı Farkındalık Çalıştayı başladı - Haber

Kızılay'ın Kan Bağışı Farkındalık Çalıştayı başladı

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, iyilik hareketini güçlendirmek için el birliğiyle çalıştıklarını belirterek, "Sizlerden de üniversiteleriniz için öğrenci nüfusunun yüzde 10'unu Kızılay ile tanıştırarak gönüllümüz yapmanızı rica ediyorum" dedi.

03.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:04Kızılay'ın Kan Bağışı Farkındalık Çalıştayı başladı
Türk Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Şube Başkanı Ramazan Saygılı, iyilik hareketini güçlendirmek için el birliğiyle çalıştıklarını belirterek, "Sizlerden de üniversiteleriniz için öğrenci nüfusunun yüzde 10'unu Kızılay ile tanıştırarak gönüllümüz yapmanızı rica ediyorum" dedi.

Türk Kızılayı'nın 2005 yılında projeleştirdiği, gençleri kan vermeye ve Kızılay'a gönüllü olmaya özendiren "Hedef 25 Projesi"nin 14'üncü Bölge Kan Bağışı Farkındalık Çalıştayı başladı.

Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa illerinden Kızılay gönüllüsü üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan çalıştay Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'nın açılış konuşması ile başladı.

Kan ve kök hücre bağışı ile detaylı eğitimlerin verileceği ve üniversite öğrencilerinin bilinçlendirilmesini hedefleyen çalıştayın açılış konuşmasında Saygılı, gençlere seslenerek, "151 yıllık iyilik hareketi için gönüllü çalışmalarınızı taktir ediyorum. Her birinize duyarlılığını için teşekkür ediyorum. İyilik hareketimizi güçlendirmek için el birliğiyle çalışıyoruz. Sizlerden de üniversiteleriniz için öğrenci nüfusunun yüzde 10'unu Kızılay ile tanıştırarak gönüllümüz yapmanızı rica ediyorum. Akranlarınızla iletişiminizi geliştirin, Kızılay'ı üniversitedeki tüm öğrencilere tanıtın, anlatın. Bu çalıştaydan aldığınız eğitimler sonucu daha donanımlı, bilgili şekilde çıkacaksınız. Çalıştay kapsamında yeni güzel fikirler ve projeler ortaya koyacaksınız" dedi.

3 gün sürecek olan çalıştay kapsamında genç Kızılay gönüllüler afet ve ilk yardım konusunda da eğitimler alacak. - ADANA

Kızılay, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:32 BÜYÜKÇEKMECE TEM'DE TIR DEVRİLDİ YOL KAPANDI (2) - Haber
15:32 Manavgat'ta Engelliler Günü kutlandı - Haber
15:32 Ayvalık'ta "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği - Haber
15:32 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
15:32 İspanya'da senato ve meclis başkanları kadın oldu - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Sağlık problemini bizimle paylaşmamıştır - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:41:13