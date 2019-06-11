KIZILAY'IN KURULUŞUNUN 151. YIL DÖNÜMÜNDE BAĞIŞÇILARA MADALYA VERİLDİ

Türk Kızılay 'ının kuruluşunun 151. Yıl dönümüne özel "Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni" düzenledi. Törende Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş madalyaları sahiplerine taktim etti.Türk Kızılay'ının 151. kuruluş yıl dönümü, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni' ile kutlandı. Törende Kızılay, bağışçılarına çeşitli madalyalar verilirken, Hilal-i Ahmer koleksiyonunun müzayedesi gerçekleştirdi. Müzayedede elde edilen gelirin Türk Kızılay'ına bağışlanacağı öğrenildi. Törene Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve çok sayıda Türk Kızılay'ı bağışçısı ve gönüllüsü katıldı.

"MAĞDURLARIN GÖZLERİNİN İLK ARADIĞI ŞEY KIZILAY AMBLEMİ"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, platin madalya kazananlara madalyalarını takdim etti. Bakan törende yaptığı konuşmada, "Sadece ülkemizde ve yakın komşularımızda değil, Kafkasya'da, Balkanlar'da, Afrika'da Güney Asya'da, Uzak Doğu'da ve Pasifikte nereye giderseniz gidin, sıkıntıya düşen kişilerin, mazlumların, mağdurların gözlerinin ilk aradığı şeyin Kızılay amblemi olduğuna şahit olursunuz. Gönül coğrafyamızın yanı sıra savaş ve afetlerin vurduğu tüm bölgelerde, Suriye'de, Irak'ta, Somali'de, Arakan'da, Yemen'de, Gazze'de ve daha birçok ülkede tüm olumsuz koşullara rağmen, Kızılay bayrağının dalgalandığını görürsünüz. Kızılay ambleminin orada olması, onlara bir dost elinin uzandığı anlamına geliyor. Karınlarını doyurabilmeleri için ihtiyaç duydukları yemeğin, barınabilmeleri için gereken çadırın, kendilerini soğuktan koruyacak battaniyenin bulunduğu anlamına geliyor. Kızılay ayrım gözetmeden muhtaç olan herkese sunduğu bu hizmetlerle kendi alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olmayı, hatta birincisi olmayı fazlasıyla hak etmektedir. Bugün Kızılay, arkasına aldığı sağlam inanç ve toplumsal destekle mağdurlara uzanan bir şefkat eli olmanın çok ötesinde bir misyon üstlenmiş durumdadır. Kan hizmetlerinde öncülüğü, afetzedelere ulaşmadaki, sosyal yardımlardaki etkin operasyonel gücü hepimizin malumudur." dedi.

152 MADALYA SAHİPLERİNİ BULDU

Gecede 59 kişiye platin, 61 kişiye altın ve 32 kişiye gümüş madalya takdim edildi. Hilal-i Ahmer Koleksiyonunda, aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu ve 63 sanatçının hazırladığı sergide 98'i büyük, 9'u küçük olmak üzere toplam 107 hilal yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile birlikte altın madalyaları sahiplerine taktim etti. Madalya takdiminin ardından Türk Kızılay'ı tanıtım filmi izlendi. Hilal-i Ahmer Koleksiyonu'nda bulunan eserler ünlü müzayedeci Turgay Artam eşliğinde salonda açık arttırmayla satışa sunuldu. Konukların üzerinde ebru sanatıyla yapılmış figürler bulunan hilallere ilgisi yoğun oldu.

"HİLAL'İN YILDIZLARI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasının ardından Hilal'in yıldızları serisi ödülleri ve platin madalyalar sahiplerini buldu.

7 kişiye Hilal'in yıldızları serisi ödülleri verilirken, 59 kişiye platin madalya verildi.

Törende İzmir Gaziemir'de yaşayan 6 yaşındaki Tuğçe Bingül, ile Aksaray Sultanhanı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma yarışmasında ilkokullar kategorisinde birinci olan 8 yaşındaki Amine Mutlu kazandıkları 100 TL'lik para ödülünü Kızılay Yemen Kampanyasına bağışladı.

Diğer Hilal'in yıldızları ödüllerini alanlar ise şöyle, Lösemi hastası 7 yaşındaki bir çocuğa kök hücre nakli gerçekleştirilen Üniversite Öğrencisi Meltem Ataşoğlu, Kızılay'ı anlatan kartpostal yapıp satarak, elde ettikleri geliri Kızılay'a bağışlayan öğrenciler adına Elis Yeni (6), Ramazan Yumak (6) ve projeyi yapan sınıf öğretmeni Aylin Duman ve Düzenli kan bağışçısı olabilmek için tüm yaşam tarzını değiştiren Vedat Günaydın'ın (41) 3 yılda 54 trombosit bağışı yaparak hayat kurtardığı öğrenildi. Ödül Töreni'nin ardından Fahrettin Koca, Ali Erbaş ve Kerem Kınık ile birlikte bağışçılar, hatıra fotoğrafı çekildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hilal-i Ahmer sergisinden detaylar

Ödül töreninden detaylar

Bakan Koca'nın konuşması

Hatıra fotoğrafı





Kaynak: DHA