Kızılay'ın yeni binası için yardım gecesi düzenlendi

Türk Kızılayı Çerkezköy Şubesi'ne yeni bina kazandırmak üzere yardım gecesi düzenlendi.Düzenlenen geceye Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Hanımefendi Güllühan Yıldırım, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, ODA temsilcileri, STK temsilcileri, hayırseverler ve iş insanları katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda Türk Kızılayı'nın tanıtım videosu gösterildi. Sonrasında Türk Kızılayı Çerkezköy Şube Başkanı Hasan Karaca açılış konuşmasını yaptı. Tüm misafirlere katılımları için teşekkür eden Türk Kızılayı Çerkezköy Şube Başkanı Hasan Karaca; "Yaptığınız ve yapacağınız tüm yardımlar için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah Çerkezköy'ümüze, Tekirdağ'ımıza ve ülkemize yakışır bir Kızılay binasını ilçemize kazandıracağız" dedi.Sonrasında konuşan Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can da, Kızılay'ın yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinden bahsederek; "100 yılı aşkın geçmişi bulunan Kızılay, bugün dünyanın neresinde yardım çığlığı duyarsa oraya elini uzatıyor. Daha önceden ulusal basın ve yayın organından gecenin bir vaktinde 'Kan aranıyor' ilanları dolaşırdı. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle artık 400 ünite kan toplayamayan Kızılay'dan bugün 3 milyon ünite kan toplayan bir kuruluş haline geldik. Artık eskiden olduğu gibi, 'Şu hastanede şu kan aranıyor' diye anonslar duymuyoruz. Bugüne geldiğimiz noktada emek veren herkese teşekkür ederim. İnşallah Çerkezköy'ümüze kazandıracağımız binada da çok önemli faaliyetler gerçekleştireceğiz. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.Programda konuşan Vali Yıldırım, Kızılay'a verilen desteklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığına vurgu yaparak; "Bugün dünyanın neresinde kana ihtiyaç varsa orada çok değerli Kızılayımız var. Tüm çalışanlarıyla, tüm gönüllüleriyle dünyanın dört bir yanına yardım eli uzatan bir kuruluş. Türk Kızılayı'na yapılan her türlü yardım ihtiyaç sahiplerine iletiliyor. Onun için Türk Kızılayı'na verdiğiniz her destek için içiniz rahat olsun. O verdiğiniz yardımlar mutlaka yerlerine ulaştırılacaktır" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından program sona erdi. - TEKİRDAĞ