Haberler » Güncel » Kızılay iş merkezi yıkımı nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı - Haber

Kızılay iş merkezi yıkımı nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı

İzmit'te bulunan Kızılay İş Merkezinin yıkım çalışmaları nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.

23.01.2020 10:35 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:40Kızılay iş merkezi yıkımı nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı
'te bulunan İş Merkezinin yıkım çalışmaları nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.

İzmit Ömerağa Mahallesi Hafız Şerif Sokak ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği köşede, 297. Ada 1 Parselde yer alan 815 metrekare alana sahip Kızılay İş Merkezi'nin bina yıkım çalışmaları başladı. Yıkım çalışmalarının sağlık bir şekilde gerçekleştirilmesi için konu ile ilgili olarak Hafız Şerif Sokak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından tamamen araç trafiğine kapatılıyor. Yıkım ile ilgili yıkım müteahhit ve şantiye şefinin sorumluluğunda, çalışmalar süresince denetim ve kontroller kendi sorumluluk alanlarına göre İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ve İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak. - KOCAELİ

İstiklal Caddesi, Kızılay, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:08  Rekorlar kitabına girmek için 25 metre yükseklikte fıçıda yaşıyor
12:08  Biber gazı sıkılıp, 11 bıçak darbesiyle öldürüldü
12:08  Bolu Dağı'nda kar yağışı
12:03  Kahta Belediyesi su deposu temizlendi
12:04  (özel) Bu restoran gazlı içeceklere savaş açmış durumda
23.01.2020 12:11:00