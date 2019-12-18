Haberler » Güncel » Kızılay iyiliği paylaştı - Haber

Kızılay iyiliği paylaştı

Türk Kızılay Bursa Şubesi, eğitime desteğini sürdürüyor.

18.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:38Kızılay iyiliği paylaştı
Türk Şubesi, eğitime desteğini sürdürüyor.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, dağ ilçelerine destek çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda başlatılan öğrencilere kırtasiye ve giysi malzemeleri hediye edilmesi çalışmaları çerçevesinde Türk Kızılay Bursa Şube yöneticileri ve gönüllüleri bu hafta da ilçesini ziyaret etti. Hayırseverlerin bağışladıkları giysi ve kırtasiye malzemelerini Harmancık ve mahallelerinde bulunan ilköğretim seviyesindeki dört okulda eğitim gören 516 öğrenciye ulaştıran Türk Kızılay Bursa yönetici ve gönüllüleri, aynı zamanda ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere de ulaşarak yardımda bulundu. Program kapsamında Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ve Harmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Tufan'ı da ziyaret eden Türk Kızılay yöneticileri çalışmalarını anlattı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, hayırseverlerin bağışları vasıtası ile yüzleri güldürmeye devam ettiklerini belirtti. Harmancık'ta bulunan 4 ilköğretim okulunda eğitim gören anaokulu ve ilköğretim seviyesindeki 516 öğrencilerin hepsine ulaşarak hediyelerini teslim ettiklerini ifade eden Gürkan, bütün Türk Kızılay bağışçılarına ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, eğitime desteklerinin süreceğini söyledi. - BURSA

Harmancık, Kızılay, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:38 Öğrenci servisi devrilmesi - Güvenlik kamerası görüntüleri - Haber
19:37 Muğla görme engelliler için materyal tasarlıyorlar - Haber
19:34 Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı - Haber
19:34 Malatya'da "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği - Haber
19:32 (Özel) Uludağ'da kayıp amatör dağcılar işte böyle bulundu - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
17:38 Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle - Haber
17:18 Topladığı meyvelerden birinin üzerinde yazanı gören çiftçi çok şaşırdı: Ömür boyu saklayacağım - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
16:13 Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi - Haber
18.12.2019 19:41:28