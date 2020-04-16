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Kızılay, kapı kapı gezip yemek dağıtıyor

TÜRK Kızılayı Edirne Şubesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi kişiler için her gün sokak sokak gezerek sıcak yemek ve gıda yardımı yapıyor.

16.04.2020 08:57 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:57
Kızılay, kapı kapı gezip yemek dağıtıyor

TÜRK Kızılayı Edirne Şubesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi kişiler için her gün sokak sokak gezerek sıcak yemek ve gıda yardımı yapıyor. Günlük 500 kişiye sıcak yemek, 50 aileye de gıda yardımının götürüldüğünü söyleyen Türk Kızılayı Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay, "Vatandaşlarımız şunu bilsin, bize her şekilde ulaşabilirler. Her zaman Kızılay var, yalnız değilsiniz" dedi.

Türk Kızılayı Edirne Şubesi, koronavirüs salgınında evlerinden çıkamayan vatandaşları ziyaret edip, yardım götürüyor. Salgından önce şubeden dağıtılan yardımları, kendi araçlarıyla vatandaşların kapılarına kadar götüren yetkililer merkeze bağlı köyler ve ilçelere de haftanın 2 günü yardımları ulaştırıyor. Türk Kızılayı Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay, günde 500 kişiye sıcak yemek, 50 aileye de gıda yardımı yapıldığını ifade ederek, ihtiyaç sahibi her vatandaşın talepte bulunabileceğini belirtti.

KAPI KAPI DOLAŞIP YEMEK VE GIDA YARDIMI GÖTÜRÜYORLAR

Koronavirüs salgınından önce 250 vatandaşın yemeklerini şubeden gelip aldığını ifade eden Çakay, "Bunun yanında 250 kişinin de evlerine kadar sıcak yemek götürüyorduk her gün. Dolayısıyla koronavirüs salgını başladıktan sonra sosyal mesafenin korunamayacağını düşünerek şubeden alımları durdurduk ve bütün vatandaşlarımızın evine götürmeye başladık. Günde ortalama 500 kişiye kapı kapı dolaşıp yemek götürüyoruz. Bunun haricinde 2 aydır günlük olarak yanında et konservesiyle birlikte 50 gıda kolisi, kapı kapı dolaşılıp ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza iletiliyor" dedi.

'YALNIZ DEĞİLSİNİZ'

Kendilerinden yardım talebinde bulunan vatandaşların telefonla ulaşabileceklerini ifade eden Çakay, "Bizden yardım talebinde bulunacak vatandaşlarımız Edirne Kızılay'ın telefonlarına ulaşarak bize bildirebilirler, mail yoluyla da ulaşabilirler. Bize ulaştıklarında bize adreslerini verdikleri zaman biz yardımları kapılarına kadar götürüyoruz. Vatandaşlarımız şunu bilsin, bize her şekilde ulaşabilirler, her zaman Kızılay var ve yalnız değilsiniz" diye konuştu.

'KIZILAY'DAN ARKADAŞLARIMIZ YARDIMCI OLUYOR'

Kızılay'ın yardımda bulunduğu bölgelerden Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Çağlar, özellikle salgından sonra vatandaşların ihtiyaçlarının daha da fazla arttığını söyledi. Kızılay'ın bu vatandaşlara yardım eli uzattığını söyleyen Çağlar, "Kızılay'a mahallemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın listelerini verdik ve bugün geldiler. Mahallemizde ihtiyaç sahipleri var. Özellikle koronavirüsten dolayı insanlar dışarıya çıkamayınca bu sayı daha da arttı. O nedenle Kızılay'ın yardımıyla el birliğiyle yardımları dağıtıyoruz. Çok mutluyum. Kızılay'dan arkadaşlarımız yardımcı oluyor. Allah hepsinden razı olsun" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Kızılayı, Koronavirüs, Kızılay, Edirne, Güncel
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