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Kızılay karantinadaki ailelere yardım götürdü

Zonguldak'ın Ereği ilçesi Kızılay Şubesi karantina altında tutulan Hamzafakıhlı Mahallesi Karabacak Sokak'taki ailelere gıda ve nakit yardımı yaptı.

04.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:13
Kızılay karantinadaki ailelere yardım götürdü
Zonguldak 'ın Ereği ilçesi Kızılay Şubesi karantina altında tutulan Hamzafakıhlı Mahallesi Karabacak Sokak'taki ailelere gıda ve nakit yardımı yaptı.

Kdz. Ereğli Kızılay Şube Başkanı Yaşar Ciğer Kaymakamlık bünyesinde hizmet Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında Hamzafakıhlı Mahallesi Karabacak Sokak'ta korona virüs şüphesi nedeniyle karantina altına alınan 10 aileye gıda yardımında bulunduklarını açıkladı. Ciğer açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "İlçemizde de kendini hissettiren Korana virüs salgını ile ilgili kaymakamlığımız bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu içerisinde ilçemize ve köylerimizde her gün ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyoruz. Bu güne kadar 185 koli gıda yardımı ve çeşitli nakdi yardımlar yapıldı. Gelecek haftadan itibaren 146 aileye 400 TL'lik nakdi yardim yapmaya devam edeceğiz. Yine bugün Hamzafakıhlı Mahallesi Karabacak Sokak'ta karantinaya alınan vatandaşlarımıza gıda ve nakit yardımı yaptık. Türk Kızılayı olarak her zaman bu zor günler de vatandaşlarımızla birlikte olduk ve olmaya devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı günler dilerim" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Kızılay, Güncel
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