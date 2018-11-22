Kızılay, Kaymakam Altay'a Teşekkür Plaketi Verdi

Türk Kızılay Patnos
Şube Başkanı Mehmet Nasır Açık, Kaymakam Ümit Altay
'a verdiği katkı ve desteklerinden dolayı rozet takıp, Kızılay Genel Merkezinden gönderilen plaketi takdim etti.
Plaketini alan Kaymakam Altay, Kızılay'ın çok köklü bir kurum olduğunu belirterek, Türkiye
ve dünyada varlığını her zaman hissettirdiğini söyledi.
Altay, Türk Kızılay Derneğinin son 10 yıl içinde kendini yenileyen, geliştiren ve kamu yararına önemli işler başaran bir kurum haline geldiğine işaret ederek şöyle konuştu:
"Kimsesizlerin kimsesi olan Kızılay, aynı zamanda en çok güvenilen kurumlardan birisi. Tabi burada önemli olan yaptığınız işin doğru olmasıyla birlikte şeffaf olması da önemlidir. Böyle olmasından dolayı güven kazanıyorsunuz. Bizler Kızılay'a hem güven duymaya, hem de destek vermeye devam edeceğiz."
Altay, 22-23 Kasım tarihleri arasında Kızılay'ın kan bağışı aracının Patnos'ta olacağını hatırlatarak, bütün Patnosluları kan vermeye davet etti.
Patnos,Altay,Kızılay
22 Kasım 2018 Perşembe 16:20