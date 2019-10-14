Haberler » Güncel » Kızılay kök hücre bağışı için okullarda

Kızılay kök hücre bağışı için okullarda

Sağlık Bakanlığı'nın Kızılay desteği ile hayata geçirdiği TÜRKÖK (Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi) Projesi kapsamında, Adana'da yeni eğitim-öğretim yılının ilk kök hücre bağışını Hümeyra Ökten Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri yaptı.

14.10.2019 11:48Kızılay kök hücre bağışı için okullarda
Sağlık Bakanlığı'nın Kızılay desteği ile hayata geçirdiği TÜRKÖK (Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi) Projesi kapsamında, Adana'da yeni eğitim-öğretim yılının ilk kök hücre bağışını Hümeyra Ökten Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri yaptı.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı'nın katılımlarıyla okulda kök hücre bağışı, ebru çalışması, aşure ikramı etkinlikleri gerçekleştirildi. İlgi gören etkinlikte öğretmen, veli ve 18 yaşındaki öğrenciler 3 tüp kan ile kök hücre numunelerini verdiler.

Saygılı, desteklerinden dolayı Okul Müdürü Necla Kayıklık'a teşekkür belgesi verdikten sonra yaptığı konuşmada, "Değerli öğretmenlerim, öğrencilerim ve velilerimiz; sizlerin insaniyet namına yapılan Kızılaycılık çalışmalarına bu kadar ilgi göstermeniz biz Kızılaycıları mutlu etmektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu sayede gelecek nesiller okullarda maneviyatla büyüyor gelişiyor. Onlar da ileride kendilerinden sonra gelecek kuşaklara rol model olacaklardır" dedi.

Okul Müdürü Necla Kayıklık ise, "Kızılay Milletimizin önemli değerlerinden biridir. Bu yardım kuruluşunu öğrencilerimize tanıtmayı ve çalışmalarına dahil etmeyi, karşılık beklemeden iyilik yapmayı öğretmeyi görev biliyoruz. Kızılaycılık adına çalışan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADANA

Sağlık Bakanlığı, Kızılay, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:57 Uluslararası Standardizasyon Zirvesi - TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin ve TOBB Başkan Yardımcısı Kopuz
13:57 İtfaiyeden baca temizliği uyarısı
13:57 Beyoğlu'ndaki kapkaç anları kamerada
13:57 Şanlıurfa ceylanpınar'a roket düştü
13:57 Sivas minik öğrencilerden barış pınarı harekatı'na destek
13:52 Polislerin eşlik ettiği çocuklar, gönüllerince eğlendi
13:56 ABD'nin Suriye politikasında İsrail ve Yahudi lobisinin etkisi
14.10.2019 13:58:12