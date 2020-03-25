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Kızılay Korona virüs mücadelede sosyal yardım çalışmalarını artırdı

Yeni tip Korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal yardım çalışmalarını artıran Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube'si, evinden çıkamayan yaş üstü vatandaşlara yardımlarını hızlandırdı.

25.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:25
Kızılay Korona virüs mücadelede sosyal yardım çalışmalarını artırdı

Yeni tip Korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal yardım çalışmalarını artıran Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube'si, evinden çıkamayan yaş üstü vatandaşlara yardımlarını hızlandırdı.


Kurulduğu günden beri milletinin karşılaştığı her sorunun aşılmasında devletin yanında yer alan Türk Kızılayı, Korona virüsle mücadelede de üzerine düşen görevi yerine getiriyor. 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını da şubeleri ve gönüllüleri eliyle karşılayan Kızılay, yardıma ihtiyacı olan hiç kimsenin mağdur olmaması için çalışıyor. Kızılay, il ve ilçelerde Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde kurulan "Vefa Sosyal Destek Gruplarına" da destek sağlıyor.


Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Seydi Yılmaz, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar Valiliği 'Vefa Sosyal Destek Gurubu' çalışmaları kapsamında 112 çağrı merkezine düşün 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Yılmaz şöyle devam etti:


"Ailelerimizin isteklerini karşılamak için her zaman ki gibi bu gün de Afyonkarahisar sokaklarındayız. Ailelerimizin talepleri doğrultusunda market alışverişleri yapıyoruz. Kızılay gıda paketleri, maske, konserve kıyma ve kavurma et dağıtımları yapıyoruz. İnsanların evinden çıkamadıkları bu dönemde gönüllülük esasına göre her türlü riski alarak Afyonkarahisar sokaklarında koşturuyoruz."


Türk Kızılay Şube Başkanı Fatih Okyar ise sahada gönüllü olarak çalışan Türk Kızılayı gönüllülerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Kızılayı, Kızılay, Afyon, Güncel

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