Kızılay Mağdur Aileye Sahip Çıktı

Hakkari
'nin Bay köyünde evleri selde hasar gören aileye Kızılay
Hakkari Şubesi sahip çıktı.
Kent merkezine 6 kilometre mesafedeki köyde ikamet eden Arif Çiftçi'in evinde sağanak yağıştan ötürü hasar oluştu.
Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt
, 5 çocukları da engelli olan Çiftçi Ailesi'ni evinde ziyaret ederek, mağduriyetlerini dinledi.
Beraberinde getirdiği kıyafetleri kendi elleriyle çocuklara giydiren Bozkurt, yanında getirdiği diğer giyim, ayakkabı ve gıda yardımlarını da teslim etti.
Bozkurt ve beraberindeki Kızılay gönüllülerine teşekkür eden anne Çiftçi, çok zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiklerini belirtti.
Çiftçi, "Sel suları evimizi ve eşyalarımızı kullanılamaz hale getirdi. Bize dektek veren herkesten Allah razı olsun." dedi.
Recep Bozkurt,Hakkari,Kızılay
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:06