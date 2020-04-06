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Kızılay Menemen'de yardımlara devam ediyor

Türk Kızılayı Menemen Şubesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar için 110 adet yardım kolisi dağıttı, 183 aileye hane başı 400 lira olmak üzere maddi yardım yaptı.

06.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:46
Kızılay Menemen'de yardımlara devam ediyor
Türk Kızılayı Menemen Şubesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar için 110 adet yardım kolisi dağıttı, 183 aileye hane başı 400 lira olmak üzere maddi yardım yaptı.
Türk Kızılayı Menemen Şubesi Başkanı Serkan Orun, 65 yaş için sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından Kaymakamlık tarafından vefa destek kurulları oluşturulduğunu, kurul üyelerinden bir tanesinin de Türk Kızılay Menemen Şubesi olduğunu ifade etti.
Orun 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine 110 adet yardım kolisi dağıttıklarını, 183 aileye hane başı 400 lira olmak üzere maddi yardımda bulunduklarını ve muhtaç ailelere 500 adet konserve et dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirterek bu hafta da yine 110 adet yardım kolisi ve 110 adet hijyen paketi dağıtacaklarını dile getirdi.
Bu süreçte imkanı olan vatandaşların Kızılay şubelerine gelerek imkanları doğrultusunda gereken desteği vermelerini rica eden Orun bu zorlu süreci hep beraber aşmak gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Kızılayı, Kızılay, Menemen, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kızılay Menemen'de yardımlara devam ediyor - Haberler

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