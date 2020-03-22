Kızılay Meydanı'na kurulan sağlık kabininde ateş ve tansiyon ölçülüyor

ANKARA Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızılay 'da, koronavirüs salgınıyla mücadelede kapsamında sağlık kabini kuruldu. Kabinde bulunan 2 hemşire ve 1 doktor, isteyen vatandaşların ateş ve tansiyonunu ölçecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadelede halk sağlığına destek olmak için, kentin en yoğun meydanı olan Kızılay'a sağlık kabini kurdu. 2 hemşehire ile 1 doktorun bulunduğu sağlık kabininde isteyen vatandaşların ateş ve tansiyonları ölçülecek.

'VATANDAŞLARIN ATEŞİ VE TANSİYONU ÖLÇÜLECEK'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfetten Aslan, kabinlerden ilikini Kızılay meydanına açtıklarını söyleyerek, "İlk aşamada iki tane kabinide Ulus meydan ve Hacıbayram Camii civarında hizmete almayı planlıyoruz. Burada sağlık görevlilerimiz talep eden vatandaşların ateşlerini ve tansiyonlarını ölçecekler, osimetre ile kandaki oksijen miktarını ölçecekler ve bilgilendirecekler. Olumsuz bir durum anında da Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki yönergelerine göre hareket edip ilgili birimlere ateşi yüksek vatandaşlarımızı teslim edeceğiz. Merkezde iki tane hemşiremiz sürekli bulunacaklar bir doktorumuzla da sürekli irtibat halinde olacaklar" dedi.

Kaynak: DHA