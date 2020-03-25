Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kızılay Meydanı'nda banklar, şeritle kapatıldı - Haberler

Kızılay Meydanı'nda banklar, şeritle kapatıldı

ANKARA'da, kentin en yoğun alanlarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Güvenpark'taki tüm banklar, yasağa rağmen dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşların oturmaması için şeritlerle kapatıldı.

25.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:22
Kızılay Meydanı'nda banklar, şeritle kapatıldı

ANKARA'da, kentin en yoğun alanlarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Güvenpark'taki tüm banklar, yasağa rağmen dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşların oturmaması için şeritlerle kapatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, başta toplu taşıma araçları olmak üzere okullar, camiler, resmi kurumlar, kafeler ile cadde ve sokakları dezenfekte etti. Belediye görevlileri, 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere karşı alınan önlemler kapsamında ise 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Güvenpark'taki tüm bankları şeritle kapattı. 65 yaş üstü vatandaşların oturmaması için banklar ve diğer oturma alanlarının etrafına şerit çekilerek önlem alınmış oldu. Oturma alanlarının şeritle kapatılmasıyla birlikte meydan tamamen sessizliğe büründü. Meydandaki durgunluk, havadan drone ile çekilen görüntülere de yansıdı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Kızılay, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti Haberler
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti
ABD’de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi Haberler
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı Haberler
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:38: Kahraman sağlık emekçilerine asetatlı maske Kırklareli'den - Haber 17:38: Bu Çocuklarımız Kadar Bilinçli Olsak Yeter - Haber 17:38: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber 17:38: Erzurum'da kapsamlı dezenfeksiyon işlemi yürütülüyor - Haber 17:38: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sincan Cezaevindeki tutukluda koronavirüs bulunduğu iddiasına... - Haber 17:20: Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi - Ekonomi 17:00: ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber 16:13: Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu - Haber