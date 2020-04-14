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Kızılay Meydanı'nda yoğun koronavirüs önlemi

ANKARA'da, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında zaman zaman yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

14.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:26
Kızılay Meydanı'nda yoğun koronavirüs önlemi
ANKARA'da, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında zaman zaman yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar, salgına karşı polis araçlarından yapılan anonslarla uyarıldı.

Ankara 'da polis ekipleri, koronavirüs salgınına karşı cadde ve sokaklarda yoğun önlem aldı. Kentin bir çok noktasında uygulama yapan polis ekipleri, araçları durdurup sürücü ve yolculara 'sosyal mesafe' uyarısı yaptı. Ön koltukta oturan yolcuların salgın nedeniyle arka koltukta oturmaları istendi.

KIZILAY MEYDANI YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Ayrıca 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bulunan vatandaşlar da kalabalık oluşturmamaları için uyarıldı. Polis araçlarından, "Değerli hemşehrilerimiz, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayınız" şeklinde anons yapıldı. Bölge sakinleştikten sonra da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklar, yoğunluğu azaltmak amacıyla zaman zaman araç trafiğine kapatıldı. Meydan daha sonra da yaya trafiğine kapatıldı. Kızılay meydanına girmek isteyenler, bekçiler tarafından çevredeki sokaklara yönlendirildi.


- Ankara

Kaynak: DHA

Etiketler: Kızılay, Ankara, Güncel
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