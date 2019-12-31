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Kızılay Mudanya'da yeni dönem

Yeniden yapılanmaya giden Türk Kızılay'ı Mudanya Temsilciliği, muhtaç vatandaşlara hizmet için göreve başladı.

31.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:02 Kızılay Mudanya'da yeni dönem
Yeniden yapılanmaya giden Türk Kızılay'ı Mudanya Temsilciliği, muhtaç vatandaşlara hizmet için göreve başladı.

Gönüllük esasına bağlı olarak hizmet veren Türk Kızılay'ı Mudanya Şubesinin lağvedilmesinin ardından kayyum atanmıştı. Nüfusunun 100 binin altında olması sebebiyle Mudanya Temsilciliği kurularak, temsilci olarak Mustafa Bayrak görevlendirdi. Kızılay Mudanya Temsilciliğinde yapılan fiziki değişiklik sonucu eski halinden eser kalmayan temsilcilikte, Mustafa Bayrak'ın yanı sıra Emine Bayraktar ve Münir Eroğlu görev yapıyor.

Türk Kızılayı Mudanya Temsilciliği, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'in iştirakiyle resmen görevine başlamış oldu. Kaymakam Sözer, yeni haliyle temsilciliğin çok güzel olduğunu ifade ederek, temsilcilik görevinden dolayı Mustafa Bayrak'ı tebrik etti. Kaymakam Sözer, Bursa Şube Müdürü Kılıç'tan Altıntaş mevkiinde bulunan Kızılay kampının da yenilenerek, atıl durumdan kurtarıp kullanıma açılmasını çok arzu ettiğini söyleyerek, bunun için kendilerinden çaba göstermelerini istedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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