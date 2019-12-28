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Kızılay, öğrenciler için üniversiteye butik açtı

Türk Kızılay ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi arasındaki protokol kapsamında üniversitenin merkez yerleşkesi içinde, ihtiyaç sahibi öğrencilerin faydalanabilmesi adına Kızılay Niğde Butik'i hizmete açıldı.

28.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:28 Kızılay, öğrenciler için üniversiteye butik açtı

Türk ve Ömer Halisdemir Üniversitesi arasındaki protokol kapsamında üniversitenin merkez yerleşkesi içinde, ihtiyaç sahibi öğrencilerin faydalanabilmesi adına Kızılay Niğde Butik'i hizmete açıldı.

Açılış törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Milletvekilleri Selim Gültekin ile Yavuz Ergun, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, fakülte dekanları ile yüksekokul müdürleri ve davetliler katıldı. Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu,  Bir çok üniversitelerde bulunan butiğin Niğdemizde de olması için elimizden gelen çabayı gösterdik. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerimiz buradan ücretsiz yararlanacakdedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ise sivil toplum kuruluşlarından gelen talepleri imkanlar ölçüsünde karşılamaya gayret gösterdiklerini ifade ederek, Türk Kızılay'ın butik kurma fikri bize ulaştı ve biz de öğrenci odaklı bir üniversite olarak bu isteğe olumlu yaklaşarak böyle güzel bir işin yapılmasına vesile olduk dedi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Türk Kızılay Şubesinin önemli işler yaptığını belirterek şunları dedi

Türk Kızılay dünyanın neresinde olursa olsun, afete, zulme maruz kalan insanların yanında Türk Milleti adına yer alarak destek veren en önemli kuruluşlardan birisidir. Kuruluşumuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahibi insanların yanında olmaya devam edecektir.

Konuşmaların ardından Kızılay Niğde Butik'in açılışı gerçekleştirildi.



Kızılay, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

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