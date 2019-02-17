Kızılay Olarak Hakkari'ye 7-8 Milyon Yatırım Yapacağız"

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Türk Kızılayı Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar, "İnşallah 2019 ve 2020 yıllarında Hakkari ilimize Kızılay olarak yaklaşık 7-8 milyon gibi bir yatırım yapacağız. Bu çok ciddi bir yatırım." dedi.Hakkari Kızılay Şubesi Olağan Kongresi, Halk Eğitim Merkezinin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.Vali İdris Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, Kızılayın önemli bir yardım kuruluşu olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti devletinin dünyanın en büyük yardım yapan devleti haline geldiğini söyledi.Bu yardımlarda Kızılayın da büyük payı olduğuna işaret eden Akbıyık, şunları kaydetti:"Kızılay yurt içinin yanı sıra yurt dışında da ayırım gözetmeksizin yardıma muhtaç herkesin yardımına koşuyor. Biz Hakkari Valiliği olarak her türlü desteği vereceğiz. İnşallah Kızılayımıza bir yer kazandıracağız. Hakkari ilimiz artık güzelliklerle anılıyor. Anadolu'nun hiçbir vilayetinde olmadığı kadar buraya yatırımlar yapılıyor, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Amacımız Hakkari'yi her alanda daha iyi bir noktaya getirmektir."Türk Kızılayı Genel Sekreter Yardımcısı İşgüzar ise Hakkari'nin güzel bir kent olduğunu ve burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.Kızılayın Hakkari'de bazı eksiklikleri olduğunu belirten İşgüzar, şöyle devam etti:"Hakkari Kızılayımıza neler yapılması gerektiği konusunda hızla tespitlerde bulunduk, Sayın Başkanımızla birlikte. İnşallah 2019 ve 2020 yıllarında Hakkari ilimize Kızılay olarak yaklaşık 7-8 milyon gibi bir yatırım yapacağız. Bu çok ciddi bir yatırım. Neden yapacağız bunu çünkü Hakkari Kızılayımızın artık hak ettiği yere gelmesi lazım. Sizlerin buradaki destekleriniz bize de bu konuda ciddi derecede bir hızlanmayı gerektirdi. Hepinizden Allah razı olsun. Size 2019 ve 2020 yıllarında Kızılayımızın Hakkari'ye gerçekten böyle yatırımlar yapacağı müjdesini vermek istiyorum."İşgüzar, il şubesine bağlı üniversite kulübü kurmayı düşündüklerine işaret ederek, "Yine Sayın Valimle müsait bir yer tahsis etmesini rektörümüzden isteyerek orada üniversite gençliğimize bir butik açacağız ve birinci elden İstanbul ve diğer yerlerden aldığımız hiç kullanılmamış eşya ve giysileri ücretsiz gençlerimizin, okul talebelerimizin hizmetine ve diğer fakirlerin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt da Kızılay'ın tarihçesi, çalışma alanı ve yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.Kongrede, konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Bozkurt yeniden seçildi.