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Kızılay, Roman vatandaşlara iftar yemeği dağıttı

Türk Kızılayı Bornova Şube Başkanlığı, Bornova'da ikamet eden ve korona virüs nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan Roman vatandaşlara, iftar yemeği ve 65 yaş üstü vatandaşlara da takviye gıda paketi dağıttı.

Kızılay, Roman vatandaşlara iftar yemeği dağıttı
06.05.2020 20:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 20:50
Türk Kızılayı Bornova Şube Başkanlığı, Bornova'da ikamet eden ve korona virüs nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan Roman vatandaşlara, iftar yemeği ve 65 yaş üstü vatandaşlara da takviye gıda paketi dağıttı.

Ramazan ayı dolayısıyla yardım faaliyetlerine ağırlık veren Kızılay Bornova Şube Başkanlığı, Bornova ilçesinin Erzene Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşlara ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği ve 65 yaş üstü vatandaşlar için de takviye gıda paketi dağıttı. Kızılay Bornova Şubesi, korona virüsle mücadele ve Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların beslenme ihtiyacını gidermek adına Bornova Belediyesi ve bağışçıların desteğiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Kızılay'ın kuruluşundan bugüne yaklaşık 152 yıldır mazlumların sıkıntılarını gideren bir kurum olduğunu ifade eden Şube Başkanı Cemil Kurkut, amaçlarının kendilerine emanet edilen gıdaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak olduğuna dikkat çekti. Korona virüs nedeniyle ülke genelinde sıkı tedbirler uygulandığını söyleyen Şube Başkanı Kurkut, "Türk Kızılay'ı olarak hassasiyetleri yerinde tespit ediyoruz. Zor şartlar altında yaşayan insanlar var. Ticaretle uğraşanlar dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. İnsanlar süreci evlerinde geçiriyor. Burada yaşayan vatandaşlarımız da günlük işlerle geçinen insanlar. Onlara destek olmak bizim görevimiz. Bu kapsamda bugüne kadar bizlerden desteklerini esirgemeyen Bornova Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İduğ başta olmak üzere, bağışçılarımızın da katkıları ile ramazan ayı dolayısıyla başlattığımız iftar yemeği ve gıda destek paketi yardımlarımızı sürdürüyoruz. Genç Kızılay Başkanımız Sefa Tuğdar, ekibi ve görevli arkadaşlarımızla birlikte hem sahada hem de şubede faaliyetlerimize devam ediyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılay, Güncel, Haber

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