Kızılay sel bölgesinde

Kaynak: İHA

Türk Kızılay Bursa Şubesi, geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi ile birlikte bölge halkına destek olmak maksadıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Türk Kızılay Bursa Şubesi, geçtiğimiz günlerde yaşanan, can ve mal kaybına sebep sel felaketinde yaraları sarmak için bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölge halkına sıcak yemek ve ihtiyaç sahiplerine temel gıda malzemeleri ile hijyen setleri dağıtan Türk Kızılay Bursa ekipleri, afetzedelerin günlük ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor.Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, afetten zarar gören vatandaşlara ve bölgede hizmet veren ekiplere üç öğün olmak üzere yiyecek ikramları ile bölgedeki ihtiyaç sahiplerine temel gıda malzemeleri ile hijyen setleri dağıtımları gerçekleştirdiklerini belirtti. Bölgede oluşan felaketin ardından yaraların bir an önce sarılması için bölgedeki çalışmalarını aralıksız olarak sürdüreceklerini ifade eden Davut Gürkan, olayda yaşanan can kayıplarından dolayı bölge ve Bursa halkına başsağlığı diledi. - BURSA