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Kızılay Silopi Şubesinden annelere 'Sevgi Bohçası'

Türk Kızılayı Şırnak'ın Silopi Şubesi, Devlet Hastanesinde doğum yapan ihtiyaç sahibi annelere 'Sevgi Bohçası' hediye ediyor.

06.01.2020 13:19 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:24 Kızılay Silopi Şubesinden annelere 'Sevgi Bohçası'
Türk Kızılayı Şırnak'ın Şubesi, Devlet Hastanesinde doğum yapan ihtiyaç sahibi annelere 'Sevgi Bohçası' hediye ediyor.

Türk Kızılayı Silopi Şubesince ihtiyaç sahibi annelere 'Sevgi Bohçası' hediyesi devam ediyor. Bu kapsamda Silopi Devlet Hastanesinde doğum yapan annelere hediyeleri Kızılay yönetimince teslim edildi. Kızılay Silopi Şubesi Kadın Kolları Başkanı Betül Devecioğlu, Silopi Devlet Hastanesi ile yaptıkları protokol gereği ihtiyaç sahibi annelere 'Sevgi Bohçası' dağıtımına devam ettiklerini söyledi. Devecioğlu, "Devlet Hastanemiz ile görüşmelerimiz sonucunda Kızılay Silopi Kadın Kolları olarak Devlet Hastanesi kadın doğum servisimize ziyarette bulunularak doğum yapmış annelerimize hediyelerimizi veriyoruz. Bu projemiz aralıksız devam ediyor" dedi.

Hediyelerini alan anneler, projede emeği geçenlere teşekkür etti. - ŞIRNAK

Türk Kızılayı, Kızılay, Silopi, Güncel

Kaynak: İHA

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