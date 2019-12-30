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Kızılay soğuk kış günlerinde üniversite öğrencilerine çorba ikram ediyor

Türk Kızılayı Ağrı Şubesi tarafından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerine soğuk kış günlerinde sabahları sıcak çorba ikram ediliyor.

30.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:12 Kızılay soğuk kış günlerinde üniversite öğrencilerine çorba ikram ediyor
Türk Kızılayı Şubesi tarafından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerine soğuk kış günlerinde sabahları sıcak çorba ikram ediliyor.

Türk Kızılayı Ağrı Şube Başkan Yardımcısı Ömer Özer, Kızılay olarak öğrencilere olabildiğince destek olmaya çalıştıklarını belirterek, özellikle sınav haftalarında kahvaltı yapmadan okula giden öğrenciler olduğunu ve bu sebeple Üniversite Kızılay Kulübü ile kampüste öğrencilere çorba ikramında bulunduklarını söyledi.

"Üniversite öğrencilerimiz Kızılay'a karşı oldukça duyarlılar"

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde 250 Kızılay gönüllüsü olduğunu ve düzenledikleri organizasyonlarla öğrencilerle daha fazla bir araya gelmeyi amaçladıklarını belirten Özer, "Final döneminde öğrencilerimize sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Bu organizasyonu Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kızılay Kulübümüz ve gönüllülerimiz organize etti. Bu organizasyonlarımız vize ve final haftalarında devam edecek. Üniversiteli gençlerimize Kızılay'a ilgi ve katkılarından teşekkür ediyoruz. Özellikle gönüllülerimize. Şu an üniversitemizde 250 gönüllümüz bulunuyor. Bu tarz organizasyonlarla da diğer arkadaşlarımıza da ulaştık. Gençlerimizin de katılması ile Kızılay ailesi daha da büyüyor. Bu tarz faaliyetlerimiz artarak devam edecek" dedi.

Final haftasında olduklarını dile getiren üniversite öğrencileri de çoğu zaman gece ders çalışıp, sabahları erken uyandıklarından dolayı okula kahvaltı yapmadan gitmek zorunda kaldıklarını söylediler. Öğrenciler, Ağrı'da kışın soğuk geçen günlerde kendilerine sıcak çorba ikramında bulunan Türk Kızılayı gönüllülerine teşekkür ettiler. - AĞRI

Türk Kızılayı, Kızılay, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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