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Kızılay sokağa çıkamayanlara 2 bin ekmek dağıttı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kızılay Derneği Başkanı Yaşar Ciğer ilçe genelinde vatandaşlara 2 bin adet ekmek dağıttıklarını söyledi.

11.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:40
Kızılay sokağa çıkamayanlara 2 bin ekmek dağıttı
Zonguldak 'ın Ereğli ilçesi Kızılay Derneği Başkanı Yaşar Ciğer ilçe genelinde vatandaşlara 2 bin adet ekmek dağıttıklarını söyledi.

Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkan Yaşar Ciğer ile yönetim kurulu üyeleri Kürşat Yağız, Kenan Yılmaz, Ali Kocatürk ve Hasan Ömer Güneş ile birlikte ilçe mahallelerde vatandaşlara ekmek dağıtımı gerçekleştirdi. Ciğer Kızılay olarak her zaman olduğu gibi vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını belirterek "Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi olarak Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte Ereğli ilçemizde bugün 2 bin ekmek dağıtımı yaptık. Sokağa çıkma yasağı olan bugünlerde vatandaşlarımıza bir nebze yardımcı olabilmek için Türk Kızılay yönetimi ve gönüllüleri ile birlikte Vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Yarın da vatandaşlarımıza 4 bin ekmek dağıtımı için planlama yapıyoruz. Kızılay bu zor günlerde her zaman yardım elini ihtiyacı olan vatandaşlara uzatmıştır, uzatmaya devam edecektir" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Kızılay, Güncel
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