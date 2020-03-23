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Kızılay Şubesinden 200 aileye gıda yardımı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kızılay tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda yardımı yapıldı.

23.03.2020 08:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:22
Kızılay Şubesinden 200 aileye gıda yardımı
Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde Kızılay tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda yardımı yapıldı.

İlçede faaliyet yürüten Kızılay Yüksekova Şubesi, bu sefer korona virüsüne karşı vatandaşların mağdur olmaması için 200 haneye hazırladıkları gıda paketlerini dağıttı. Dünyayı saran korona virüsün Türkiye'yi de etkilediğini söyleyen Kızılay Yüksekova Şube Başkanı Yılmaz Göksal, "Kızılay Şubesi olarak bu duruma kayıtsız kalmadık. Ülke olarak bu virüsten kısa sürede en az can kaybı ve zararla atlatılması temennisinde bulunuyoruz. Genel merkezimizin önerileri doğrultusunda bir bağışçımızın gönderdiği gıda kolilerini 200 ihtiyaç sahibi aileye dağıttık. Allah hayrını kabul etsin. Ülke olarak birlikteliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçiyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Yüksekova, Hakkari, Kızılay, Güncel

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